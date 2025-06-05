Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Köhn için gelen teklife ret! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Köhn için gelen teklife ret!

        Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi reddetti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Alman ekibinde rotasyonun önemli bir parçası haline geldi.

        2

        Werder Bremen, bonservisini almak istediği Gana asıllı Alman sol bek için ilk teklifini yaptı. Bundesliga ekibi, Köhn'ün bonservisini almak için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro teklifte bulundu.

        3

        GALATASARAY'DAN TEKLİFE RET

        Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

        4

        "DERRICK, BREMEN'DE KALMAK İSTİYOR"

        Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, yapılan teklifi doğrularken, "Derrick, Bremen'de kalmak istiyor. Galatasaray'a bir teklif yaptık ve görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        5

        Werder Bremen formasıyla 30 maça çıkan ve 1597 dakika sahada kalan Derrick Köhn, 2 gol atıp 2 de asist katkısı yaptı.

        6

        2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün sarı-kırmızılı takımla Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Özgür Özel'e soruşturma
        Özgür Özel'e soruşturma
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artıyor
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artıyor