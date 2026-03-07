Galatasaray'dan penaltı beklentisi!

Malatya'da cami inşaatında göçük; 1 yaralı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi. İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Çe... Daha Fazla Göster MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi. İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında, ismi öğrenilemeyen işçi, bulunduğu yerden çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kameralara da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) Daha Az Göster