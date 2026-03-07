Galatasaray'dan penaltı beklentisi!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, 21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerde kalması sonucu penaltı bekledi ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu.
Mücadelenin 21. dakikasında sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün devam kararı verirken, G.Saray sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılar bu pozisyon için sosyal medya hesabından "Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?" notuyla bir paylaşım yaparak siyah-beyazlıların paylaşımına atıfta bulundu.
