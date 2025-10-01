Habertürk
        Galatasaray'dan prim sözü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan prim sözü!

        Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçının ardından soyunma odasına inerek futbolcuları tebrik etti. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, takım için prim açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:14
        Galatasaray'dan prim sözü!
        Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasında futbolcularla görüştü. Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, oyunculara prim sözü verdi.

        Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

        Yönetim, “Beşiktaş'ı yenip 8’de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizim karşımıza yine böyle çıkın.” ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.

