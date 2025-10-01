Galatasaray'dan prim sözü!

Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasında futbolcularla görüştü. Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, oyunculara prim sözü verdi.

Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

Yönetim, “Beşiktaş'ı yenip 8’de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizim karşımıza yine böyle çıkın.” ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.