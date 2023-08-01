Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, PSG ile yollarını ayıran yıldız stoper Sergio Ramos ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezon öncesi transfer dönemine damga vuran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        Son olarak Mauro Icardi transferini resmiyete döken sarı kırmızılı ekibin, şimdi de Sergio Ramos'un peşinde olduğu öne sürüldü.

        3

        Victor Nelsson'un ayrılış sürecinin başlamasının ardından sarı kırmızılıların bu bölgeye İspanyol oyuncuyu transfer etmek istediği iddia edildi.

        4

        Yayıncu kuruluşun aktardığı bilgiye göre, geçen sezon Juan Mata'nın üstlendiği görev benzeri, saha içinde ve dışında tecrübesini takıma yansıtabilecek bir futbolcu arayışında bulunan sarı-kırmızılılar, İspanyol savunmacıyla görüşme halinde.

        5

        Bonservisi elinde bulunan 37 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

        6

        Sergio Ramos'a Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Amerika'dan da teklifler geldiği belirtiliyor.

        7

        Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami'nin, Sergio Ramos ile ilgilenen MLS ekiplerinin başında geldiği kaydedildi.

        8

        ICARDI'NIN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

        Galatasaray uzun süredir transferini bitmeye uğraştığı Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos ise Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray forması ile paylaştığı fotoğrafı beğendi.

        9
        10
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi