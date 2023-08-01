Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, PSG ile yollarını ayıran yıldız stoper Sergio Ramos ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi transfer dönemine damga vuran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Son olarak Mauro Icardi transferini resmiyete döken sarı kırmızılı ekibin, şimdi de Sergio Ramos'un peşinde olduğu öne sürüldü.
Victor Nelsson'un ayrılış sürecinin başlamasının ardından sarı kırmızılıların bu bölgeye İspanyol oyuncuyu transfer etmek istediği iddia edildi.
Yayıncu kuruluşun aktardığı bilgiye göre, geçen sezon Juan Mata'nın üstlendiği görev benzeri, saha içinde ve dışında tecrübesini takıma yansıtabilecek bir futbolcu arayışında bulunan sarı-kırmızılılar, İspanyol savunmacıyla görüşme halinde.
Bonservisi elinde bulunan 37 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.
Sergio Ramos'a Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Amerika'dan da teklifler geldiği belirtiliyor.
Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami'nin, Sergio Ramos ile ilgilenen MLS ekiplerinin başında geldiği kaydedildi.
ICARDI'NIN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Galatasaray uzun süredir transferini bitmeye uğraştığı Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos ise Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray forması ile paylaştığı fotoğrafı beğendi.