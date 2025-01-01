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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Skriniar harekatı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Skriniar harekatı!

        Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain'in kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, Milan Skriniar'ı kiralamak için PSG'ye teklif yaptı ve oyuncunun kararını beklemeye geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:38
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        Bu sezon ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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        Sarı-kırmızılılar stoper arayışlarını sürdürürken, Paris Saint-Germain'in kapısını çaldı.

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        Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ı kiralamak için PSG'ye teklifte bulundu.

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        Sarı-kırmızılılar, birçok talibi bulunan yıldız savunmacının son kararını bekliyor.

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        SEZON KARNESİ

        29 yaşındaki stoper, bu sezon 10 maçta toplamda 381 dakika süre buldu.

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        Transfermarkt'e göre yıldız savunmacının güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

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