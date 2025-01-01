Galatasaray'dan Skriniar harekatı!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain'in kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, Milan Skriniar'ı kiralamak için PSG'ye teklif yaptı ve oyuncunun kararını beklemeye geçti.
Bu sezon ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar stoper arayışlarını sürdürürken, Paris Saint-Germain'in kapısını çaldı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ı kiralamak için PSG'ye teklifte bulundu.
Sarı-kırmızılılar, birçok talibi bulunan yıldız savunmacının son kararını bekliyor.
SEZON KARNESİ
29 yaşındaki stoper, bu sezon 10 maçta toplamda 381 dakika süre buldu.
Transfermarkt'e göre yıldız savunmacının güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.