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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi

        Galatasaray'da yıldız isim Icardi'nin merakla beklenen geliş tarihi belli oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2023 - 13:06
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        Galatasaray'la yeniden anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin geliş tarihi belli oldu.

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        Geçen sezon elde edilen şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Arjantinli golcünün gelişi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti.

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        Galatasaray'ın kısa süre önce bonservis bedeli konusunda Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardığı Icardi'nin yarın İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

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        Sarı kırmızılı yönetim Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlarken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'le de 10 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde el sıkışmıştı.

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