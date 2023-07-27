Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
Galatasaray'da yıldız isim Icardi'nin merakla beklenen geliş tarihi belli oldu
Giriş: 27.07.2023 - 13:06
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Galatasaray'la yeniden anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin geliş tarihi belli oldu.
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Geçen sezon elde edilen şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Arjantinli golcünün gelişi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti.
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Galatasaray'ın kısa süre önce bonservis bedeli konusunda Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardığı Icardi'nin yarın İstanbul'a gelmesi planlanıyor.