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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var

Galatasaray'da Dünya Kupası arasında hazırlıklar devam ederken transfer hareketliliği de başlıyor. Yaz ayında transferin flaş takımı olan sarı-kırmızılılar, ocak ayı için de hedefleri belirledi. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmeleri

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Galatasaray, devre arası transfer planını belirledi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Sarı-Kırmızılılar, Lyon'dan Moussa Dembele, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Kayserispor'dan Onur Bulut'la ilgileniyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Başarılı forvet Dembele ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Fransız ekibiyle görüşmelerine devam ediyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de radarında olan 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın konusunda CimBom, Adana Demirspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Kayserispor'un yeni sözleşme teklifi ne olumsuz yanıt veren Onur Bulut'la Galatasaray çok ciddi şekilde ilgileniyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu Onur için önümüzdeki günlerde Kayserispor ile bir görüşme yapılacak.

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    2 İSİM YOLCU

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadroda düşünmediği oyuncuları da belirledi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Sezon başında transfer edilen İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yollar ayrılacak. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Buruk, gözden düşen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u da gönderecek.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    YUNUS'A İZİN YOK

    Teknik Direktör Okan Buruk, yönetime verdiği raporda Yunus Akgün'ün ise takımda tutulmasını istedi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Sarı-Kırmızılılar, Yunus için gelen tüm teklifleri geri çevirdi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

    Dünya Kupası arasında tatile çıkmayan genç oyuncu performansını yukarı çıkarmak için özel çalışmalar yapıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedefte 3 yıldız var -Galatasaray haberleri

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