Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararlarını açıkladı. Tahkim Kurulu, olaylı derbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye'ye verilen cezaları onadı.
Karar sonrası sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şaşırmadık!
Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen’den bu yana, “Türk olmayan takımları yenmek” düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.
Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.
“Bir his takımıdır.
Renklerine aşıktır.
Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!
Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…”
Ey Galatasaraylı,
gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.
Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!
Biz kazanacağız!
Çünkü biz Galatasarayız!"
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