Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilen, Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar aynı zamanda ceza ve sakatlıklarla da boğuşuyor. Geçen sezonun gol kralı Bafetimbi Gomis'in ayrılmasının ardından santrfor olarak elinde sadece Eren Derdiyok kalan sarı-kırmızılılarda Türk asıllı İsviçreli golcünün performansı camiayı tatmin etmezken teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı sonrasında transfer istediğinin sinyallerini vermişti. 1-0 biten Beşiktaş derbisinin ardından Abdurrahim Albayrak da taraftara transfer müjdesini verirken Galatasaray yönetimi devre arası transfer dönemi için harekete geçti!
Çin'den ayrılarak Bundesliga 2 ekiplerinden Köln'e imza atan Anthony Modeste transferini bitiremeyen sarı-kırmızılıların hedefinde ise Danny Welbeck var. Arsenal'in Danny Welbeck ile sözleşme uzatmayacağının öğrenilmesinin ardından sarı-kırmızılı yöneticilerin harekete geçtiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN AYINDA BİTİYOR
2014-15 sezonu başında Manchester United'tan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olan İngiliz santrfor, Londra ekibiyle 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalanmıştı. SKY Sports'un haberine göre Arsenal, Danny Welbeck'in sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Sarı-kırmızılıların İngiliz yıldızı uygun maliyetle kadroya katmaya çalışacağı öğrenildi.
Bu sezon Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 14 maça çıkan İngiliz futbolcu 5 gol attı.
DİZİNDEN DE İKİ KEZ SAKATLANMIŞTI
Welbeck Mayıs 2016'da dizinden sakatlanmış ve yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalmıştı. Manchcester City ile yapılan Premier Lig maçında sakatlanan İngiliz futbolcunun dizinden sakatlandığı ve kıkırdak yapısında ciddi hasar tespit edilmişti. Acilen ameliyata alınan Welbeck'in dizinde daha önce bir sakatlık daha yaşamış ve 7 ay forma giyememişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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