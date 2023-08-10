Galatasaray durmuyor: Tete'de mutlu son
Hücum hattını Icardi, Zaha ve Bakambu gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldız Tete, 4+1 yıllığına sarı-kırmızılı takımın futbolcusu oldu. Öte yandan Zaniolo için ayrılık süreci başlıyor. Nelsson'ın ayrılması durumunda hedef ise ünlü yıldız Sergio Ramos. İşte son dakika haberinin detayları...
TETE'DE MUTLU SON
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Brezilyalı sağ kanat, 2.8 milyon Euro’dan 4+1 yıllığına sarı-kırmızılı takımın futbolcusu oldu.
23 yaşındaki başarılı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile görüşmelere başlamıştı. Sonrasında devreye giren Galatasaray, oyuncu ile temaslarını sıklaştırdı.
Galatasaray, Tete'nin Shakhtar Donetsk ile Ocak ayına kadar olan sözleşmesinin fesih işlemlerini inceledi. Hukuki prosedürlerü masaya yatıran kulübün avukatları, mutlu haberi yönetime verdi.
Öte yandan dün 23 yaşındaki yıldızın ülkesine döneceği haberleri gündeme geldi. Bu iddialar Galatasaray tarafından yalanlanırken, Brezilya sağ kanat dün sağlık kontrolünden geçti.
Sambacı'nın 2.8 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza ücretiyle, 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
ZANIOLO GİDİYOR
Tete transferinde mutlu sona ulaşılmasıyla Nicolo Zaniolo için ayrılık süreci başlatılacak.
Cimbom'un hedefi, Juventus ve Zenit'in talip olduğu Zaniolo'yu en az 30 milyon Euro'ya satmak.
Serbest kalma maddesi 35 milyon euro yazan Zaniolo için ilk başta takas formülünü deneyen İtalya devi Juventus, bonuslarla 27 milyon Euro'ya kadar çıktı.
Zaniolo, Galatasaray ile 12 resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncu, 5 gol 1 asistlik performansı ile kısa zamanda taraftarı kendisine hayran bıraktı.
RAMOS GÜNDEMDE
Galatasaray, Victor Nelsson'ın ayrılması durumunda dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'u gündemine aldı.
Tottenham'ın ardından Nottingham Forest da Danimarkalı stoperi listesine aldı ve 15 milyon Euro'yu gözden çıkarıdı. Yönetimin minimum beklentisi 20 milyon Euro.
Nelsson'un alternatifini arayan Aslan, Sergio Ramos'u gündemine aldı. Yıldız ismin en düşük 5 milyon Euro maliyeti bulunuyor.