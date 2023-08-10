Galatasaray durmuyor: Tete'de mutlu son

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Cimbom'un hedefi, Juventus ve Zenit'in talip olduğu Zaniolo'yu en az 30 milyon Euro'ya satmak.

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Serbest kalma maddesi 35 milyon euro yazan Zaniolo için ilk başta takas formülünü deneyen İtalya devi Juventus, bonuslarla 27 milyon Euro'ya kadar çıktı.