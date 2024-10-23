UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray, İsveç temsilcisi Elfsborg’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ev sahibi avantajını kullanarak rahat bir galibiyet almak istiyor. Kupa 2’de 4 puanı bulunan Cimbom, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer alıyor. Üç puanı olan İsveç temsilcisi ise averajla 16. sırada bulunuyor. Muhtemel 11’ler belli olurken Okan Buruk’un kadro tercihi merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Galatasaray - Elfsborg maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…