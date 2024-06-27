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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Burak Güngör'le yollarını ayırdı - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda Burak Güngör'le yollar ayrıldı

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, kaptanlığını yapan Burak Güngör'le yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:26
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        G.Saray'da Burak Güngör'le yollar ayrıldı!
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        Kaptan Burak Güngör'ün Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'ndaki kariyeri sona erdi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Galatasaray forması giyen takım kaptanının sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Kaptanımız Burak’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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