Galatasaray, Eyüpspor'a hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 06.09.2025 - 16:38 Güncelleme: 06.09.2025 - 16:38
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip yarın 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
