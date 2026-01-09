Habertürk
        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak? - Galatasaray Haberleri

        Derbide hava nasıl olacak?

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde, maç saati termometrelerin 12 dereceyi göstermesi, kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olması bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:17
        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele edecek.

        Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 12 derece göstermesi, kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 92 olacak.

