Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır!
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 18.45'te başlayacak.