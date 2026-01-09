Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır!

        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 09.01.2026 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Süper Kupa finaline hazır!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 18.45'te başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Uzun vadede BES'ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok'

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) piyasalarda stabiliteyi sağladığına dikkat çekerek "BES'i sadece devlet katkısı ile değerlendiremeyiz. Mevcut haliyle yüzde 20'lik katkı da çok değerli. BES fonlarının son 5 yıldaki getirisi yüzde 827. Altının dışındaki hiçbir enstrümanın yanına yaklaşamadığı bir rakam. Uzun dönemli bakıldığında şu anda BES'ten daha iyi bir enstrüman yok" diye konuştu. Trafik ve kasko sigortasına değinen Yaşar, trafik sigortasına en çok dar gelirlilerin ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir hasar gerçekleştiğinde onu tazmin etmekte zorlanacak kesimlerin sigortaya daha çok ihtiyaçları var" dedi. 'TRAFİK SİGORTASINDA YÜZDE 12 ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ' Oto sigortalarında yedek parça, işçilik, araç bedelindeki artışlar ile asgari ücret olduğunun altını çizen Yaşar, şunları kaydetti: "Sigorta şirketleri bu maliyetler ile başabaş noktasına gelinmesine de razı. 2026'da trafik sigortasında yüzde 12-13'lük artış olacağını tahmin ediyoruz. Kaskoda rekabetin süreceğini düşünüyoruz."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor