Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 25 Nisan 2026 - 21:23 Güncelleme:
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek.
