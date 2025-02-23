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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu

        Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 402. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:52
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        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 402. randevu
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        Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

        Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

        LİGDE 136. SINAV

        Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 135 kez karşılaştı.

        Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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        Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

        SON 10 RESMİ MAÇ

        İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

        Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

        Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

        Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

        Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
        27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0
        06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0
        21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2
        10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2
        08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0
        04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0
        24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0
        07.04.2024 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen)
        19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 0-1
        21.09.2024 Ülker Süper Lig 3-1
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