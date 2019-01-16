Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG, 2019 Avrupa Şampiyonlar Raporu'nu açıkladı. Raporda 8 büyük ligin şampiyonlarının finansal performansı incelendi.

Değerlendirilen kulüpler ise Barcelona, Bayern Münih, Porto, Galatasaray, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain ve PSV Eindhoven oldu.

Galatasaray, seyirci sayısındaki yüzde 118'lik artış ile 8 dev kulübün arasında zirveden yer aldı.

KPMG verilerine göre Galatasaray'ın 2017-18 sezonu geliri 114.1 milyon euro olurken, TL bazındaki gelir artışı yüzde 50 civarında olarak yansıdı fakat geçen seneden itibaren TL'de baş gösteren değer kaybı ve yaşanan kur şoku bilançoya euro cinsinden sadece yüzde 19'luk bir artış olarak geri döndü. Sarı kırmızılılar buna rağmen gelir bazındaki artışta diğer 7 şampiyonun önünde yer aldı.

Gelirlerdeki artışta dikkati çeken bir diğer nokta da seyirci artışına bağlı olarak yüzde 63 yükselen maç günü ve yüzde 23 yükselen ticari gelirler ancak kulübün maaş/gelir oranı oyuncu ve personel giderleri de arttığı için % 70 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın yıl yıl operasyon zararı

GELİRLERE RAĞMEN ZARAR ETMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, gelirlerdeki artışa rağmen Galatasaray genel görünümde zarar etmeye devam ediyor. 2016-17 sezonunda 81 milyon euro zarar eden ve sonunda FFP'ye uymadığı için UEFA tarafından Avrupa kupalarının dışında bırakılan kulüp, bu sezonki zararını 50 milyon euro altına çekti ve zararını yüzde 39'luk bir gelişme gösterdi.

Sarı kırmızılılar 2017-18 sezonunda da Östersunds faciası nedeniyle erken elenmeseydi muhtemelen zararını 40 milyon seviyesine indirebilecekti.

UEFA ile anlaşmaya beklenen düzeyde uyamadığı ekim ayında ilan edilen Galatasaray hafifletilmiş, yeni bir anlaşmayla şimdilik yeni bir cezadan kurtulmuş görünüyor ancak düzenli olarak Avrupa'da boy gösterebilmek için bu sezonki maksimum zararını 20 milyon euroda tutmak zorunda. Gelecek sezon için ise en fazla 10 milyon euro zarar edilebilir. Aksi takdirde UEFA'dan yeniden men yenebileceği gibi 9 milyon euroya kadar çıkabilecek bir para cezası da söz konusu.

Gomis ve Garry Rodrigues'in satışıyla kasasına 15 milyon euro üzerinde bir para koyan Cimbom, 4 milyon euro verilen Marcao transferine rağmen, net transfer giderinde şimdiden 6 milyon euro fazla yazmış durumda. Gündemde olan Belhanda satışı da gerçekleşirse bu fazla daha da yükselebilir.

2015-16 sezonunun ardından 3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne yeniden dönen kulüp, buradan elde edeceği gelirle sezonu UEFA'nın istediği noktada kapatabilir.