        Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 20:57 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:57
        Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

