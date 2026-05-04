Galatasaray geri düşünce çeviremiyor!

Okan Buruk yönetiminde geçirdiği son üç sezonda rakiplerine nefes aldırmayan ve rekorlar kırarak üst üste üç şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu süreçte sergilediği dirençli kimliğini bu yıl kaybetmiş görünüyor.

Önceki yıllarda oyun olarak geride kalsa bile ağırlığını koyup kazanmayı bilen sarı kırmızılılar, bu sezon dördüncü şampiyonluk yolunda kritik bir eşikteyken benzer bir reaksiyon gösteremiyor.

Geçmiş yıllarda kötü oynadığı maçları bile bir şekilde lehine çevirmeyi başaran Cimbom için bu sezon işler tersine döndü. Artık skor olarak geriye düşülen maçlarda ayağa kalkmak imkansız hale geliyor. St. Gilloise, Konya, Trabzon ve Samsun yenilgilerinin yanı sıra Kocaeli beraberliği ve hatta ucu ucuna kazanılan Göztepe mücadelesi, takımın formanın gücünü kaybettiğini kanıtlar nitelikte.

REKLAM

GERİYE DÜŞTÜĞÜ 8 MAÇTA SADECE 8 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de bu sezon geriye düştüğü 8 karşılaşmanın yalnızca 2'sini kazanabilen sarı kırmızılı ekip, bu zorlu süreçlerden sadece 8 puan çıkarabildi.

Yüzde 25'lik bu düşük galibiyet oranı, fiziksel formdaki gerilemenin ve rakip üzerindeki baskıyı sürekli kılamamanın bir neticesi olarak görülüyor.

Takımda alarm zilleri çalarken, geriye düşülen maçlarda yaşanan bu çaresizlik teknik heyeti düşündürüyor.

Geriye Düşülen Maçlardaki Karne:

Beşiktaş: 1-1

Göztepe: 3-1

Kocaeli (d): 1-0

G.Birliği: 3-2

Gaziantep: 1-1

Konya (d): 2-0

Trabzon (d): 2-1

Samsun (d): 4-1