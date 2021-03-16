Süper Lig'de önceki gün Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon ilk kez çift forvetle sahaya çıktı. İkili forvet sisteminde Falcao'nun golüyle öne geçen Aslan, daha sonra Mohamed'in oyundan çıkmasıyla tek forvete dönmüştü. Ancak çift forvet sisteminde ısrar etmeye kararlı olan İmparator'un cuma günü TT Stadı'nda ağırlayacakları Ç.Rize maçında da Falcao ve Mohamed'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi.

ONYEKURU SONRADAN

Son haftalardaki sessizliğini Kayseri deplasmanında bozan Henry Onyekuru, 68'de girdiği maçta attığı 2 golle takımını rahatlatırken 'Ben de buradayım' mesajı verdi. Ancak ikili forvet sisteminde Onyekuru'nun da olmasıyla orta saha üstünlüğünü kaybedebileceklerini düşünen Terim, 24 yaşındaki oyuncusunu Rize maçında da yedek soyundurmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Nijeryalı oyuncusunu sonradan oyuna alarak yorulan rakibi karşısında etkili olmayı amaçlıyor.