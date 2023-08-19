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        Galatasaray, Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi

        Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 00:48
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        Galatasaray, Ziyech'i İstanbul'a getirdi
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        Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.

        Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün temsilcilerince karşılandı.

        Genel havacılık terminaline gelen 100 kadar taraftar, Faslı oyuncuyu beklerken, Hakim Ziyech arka kapıdan çıkarak havalimanından ayrıldı.

        Ziyech, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla 18 lig maçında 3 asist yaptı.

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