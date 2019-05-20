Geçen sezonun ardından 2018-2019 sezonunu da şampiyon tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 8'inci, toplamda ise 22'nci zaferini ilan etti.

Milyonlarca Galatasaraylı, 22'nci şampiyonluğu doyasıya kutlarken; Sarı-Kırmızılı takımın şampiyon olduğu sezonlar en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray'ın zafer yılları...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONLAR

1. 1961–62

2. 1962–63

3. 1968–69

4. 1970–71

5. 1971–72

6. 1972–73

7. 1986–87

8. 1987–88

9. 1992–93

10. 1993–94

11. 1996–97

12. 1997–98

13. 1998–99

14. 1999–00

15. 2001–02

16. 2005–06

17. 2007–08

18. 2011–12

19. 2012–13

20. 2014–15

21. 2017–18

22. 2018–19