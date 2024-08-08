Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu için geri sayım sürüyor. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında beklenmedik bir mağlubiyet alan sarı- kırmızılılar, Hatayspor karşısında galip gelerek takımdaki kötü havayı kırmak istiyor. Öte yandan ligde kalma başarısı gösteren Hatayspor zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı amaçlıyor. İşte, Galatasaray- Hatayspor maçının detayları...