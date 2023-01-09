Süper Lig'de gözler bu kez 19. hafta heyecanına çevrilmiş durumda. Zorlu haftada en dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Galatasaray Hatayspor maçı. Her iki takım taraftarının da şimdiden büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...