Trendyol S&uuml;per Lig in 2. haftasında cuma g&uuml;n&uuml; Fatih Karag&uuml;mr&uuml;k &uuml; ağırlayacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri nde Teknik Direkt&ouml;r Okan Buruk y&ouml;netiminde ger&ccedil;ekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına a&ccedil;ık yapıldı. İdman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından pas &ccedil;alışmasıyla s&uuml;ren antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak top kapma &ccedil;alışması yaptı. İdmanın basına kapalı b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ise Fatih Karag&uuml;mr&uuml;k ma&ccedil;ında uygulanacak taktik &uuml;zerinde durulduğu &ouml;ğrenildi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı &ccedil;alışmayla hazırlıklarını s&uuml;rd&uuml;recek.