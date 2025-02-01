Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Salonu'nda oynanan derbiyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe Medicana kazandı.

Efeler Ligi’nde 19’uncu haftanın derbi maçında oldukça çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı. Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3’üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4’üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı. Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı.