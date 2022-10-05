Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Voleybol
ABONE OL

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Baturalp Burak Güngör, Orçun Ergün, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekipoğlu, Gunter, Enaboifo, Nalobin, Gökhan Çatal, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)

Setler: 25-21, 29-27, 20-25, 25-15

Süre: 126 dakika (34, 37, 30, 25)

Günün diğer maçları şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Spor Toto, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye - Kanada voleybol maç ÖZETİ! Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
VOLEYBOL Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
VOLEYBOL Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda kazandı
Türkiye Kanada voleybol milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Kanada maçı şifresiz mi yayınlanacak? TRT Spor Canlı İzle
VOLEYBOL Türkiye Kanada maçı için geri sayım!
Türkiye - Almanya: 3-0 (MAÇ SONUCU) | FIVB Dünya Şampiyonası
VOLEYBOL Sultanlar'dan Almanya'ya set yok!
Türkiye Almanya voleybol milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye maçı şifresiz mi yayınlanacak? TRT Spor Canlı İzle
VOLEYBOL Türkiye Almanya voleybol maçı için geri sayım!
"Filenin Sultanları"nın FIVB Dünya Şampiyonasında 2. tur maç programı belli oldu
VOLEYBOL Sultanlar'ın 2. tur programı
Türkiye voleybol rakibi kim oldu, maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye Almanya voleybol milli maçı ne zaman ve saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
VOLEYBOL Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman?
Filenin Sultanları lider olarak son 16'da!
VOLEYBOL Filenin Sultanları lider turladı!
Türkiye Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Filenin Sultanları Türkiye voleybol milli maç hangi kanalda? TRT Spor Canlı şifresiz izle
VOLEYBOL Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye voleybol milli maç bugün mü ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
VOLEYBOL Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.