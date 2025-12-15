Habertürk
        Galatasaray HDI Sigorta'da Andrea Gardini dönemi! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray HDI Sigorta'da Andrea Gardini dönemi!

        Galatasaray HDI Sigorta'da başantrenörlük görevine İtalyan Andrea Gardini getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:47
        G.Saray HDI Sigorta'da Andrea Gardini dönemi!
        Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine İtalyan Andrea Gardini getirildi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 60 yaşındaki başantrenörle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Gardini, antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZS Olsztyn, ZAKSA, Piacenza, Jastrzebski Wegiel, Skra Belchatow ve Olympiakos takımlarını çalıştırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, İtalya Erkek Milli Takımı ile Polonya Erkek Milli Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.

        Gardini'nin kariyerinde iki Polonya Ligi ve birer Polonya Kupası, Polonya Süper Kupası, Yunanistan Kupası ile Yunanistan Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

