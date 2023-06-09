Bu sebeple Cim-Bom, yoluna devam etmesi durumunda üç turda da seribaşı pozisyonunda yer alacak.

Galatasaray ayrıca katsayı puanında ilk 3'te yer alan ve kendisi gibi her turun kura çekimine seribaşı girecek olan Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Kopenhag (Danimarka) ve Young Boys'la (İsviçre) da eşleşmeyecek.