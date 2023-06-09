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Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

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AA
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    Bu turlarda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında en dikkati çeken takımlar; Çekya'dan Sparta Prag, Belçika'dan Antwerp, Norveç'ten Molde, Yunanistan'dan AEK, Moldova'dan Sheriff, Macaristan'dan Ferencvaros ve Azerbaycan'dan Karabağ.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    CİMBOM HER TURDA SERİBAŞI OLACAK

    Galatasaray, Devler Ligi ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek.

    Sarı-kırmızılı ekip bu kategoride, son beş yıldaki performanslara göre belirlenen kulüp katsayı puanı sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    Bu sebeple Cim-Bom, yoluna devam etmesi durumunda üç turda da seribaşı pozisyonunda yer alacak.

    Galatasaray ayrıca katsayı puanında ilk 3'te yer alan ve kendisi gibi her turun kura çekimine seribaşı girecek olan Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Kopenhag (Danimarka) ve Young Boys'la (İsviçre) da eşleşmeyecek.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    İKİNCİ ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

    Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuna 20 takım katılacak.

    Galatasaray'la birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turunu geçen takımlardan oluşacak.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    Buna göre Galatasaray'ın muhtemel 10 rakibi şöyle:

    Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)
    Astana (Kazakistan)
    M.Haifa (İsrail)
    Zalgiris (Litvanya)
    HJK Helsinki (Finlandiya)
    F.Tallinn (Estonya)
    Shamrock (İrlanda)
    The New Saints (Galler)
    O. Ljubljana (Slovenya)
    Z.Mostar (Bosna Hersek)
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    Bu takımlar içinde Aris hariç tüm ekipler, birinci ön eleme turunda da sahne alacak.

    Şayet bu takımlar ilk turda elenirse, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

    Üçüncü ön eleme turuna kalması halinde Galatasaray'ı 6 takım bekliyor.

    Bu takımlardan 2'si şampiyonaya bu turdan katılacak olan Sparta Prag ve AEK. Diğer 4 takım ise önceki turlardan gelecek Molde, Ludogorest (Bulgaristan), Sheriff ve BATE Borisov (Belarus).
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    Söz konusu 4 takımın bu turdan önce elenmesi halinde kendilerini elemeyi başaran takımlar, sarı-kırmızılı ekibin rakipleri arasında yer alacak.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

    Galatasaray gruplar öncesi son aşama olan play-off turuna adını yazdırması durumunda karşısında 4 muhtemel rakip yer alacak.

    Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Cim-Bom'un direkt rakibi pozisyonunda.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    Diğer 3 muhtemel rakipse daha önceki turları geçmeleri şartıyla Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya).

    Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, sarı-kırmızılı ekibin karşısında yer alacak.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    ÖN ELEME TURLARINDA MAÇ TAKVİMİ

    Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.

    Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

    Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.

    Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.​​​​​​​
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri
  • Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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