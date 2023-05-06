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Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Rangers, yaşadığı ağır sakatlık sonrası performansında ciddi bir düşüş yaşayan Ianis Hagi'yi satmaya karar verdi. Genç oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

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  • Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

    İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 
  • Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

    Rangers ile etkili bir performans ortaya koyan Ianis Hagi yaşadığı ağır sakatlık sonrası gözden düştü.
  • Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

    Ibrox Noise'da yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, İskoç ekibinden ayrılması gündemde olan Rumen futbolcuyu transfer etmeyi düşünüyor. 
  • Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

    Haberde, Hagi'yi isteyen birden fazla Avrupa kulübünün olduğu kaydedildi.
  • Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

    GHEORGHE HAGI FAKTÖRÜ

    Babası Gheorghe Hagi'nin bir dönem Galatasaray'da forma giymesi ve kulüp ile olan ilişkisi sebebiyle oyuncunun sarı kırmızlı takımı tercih edebileceği belirtiliyor.
  • Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

    İSPANYA'NIN RADARINDA

    İspanya'dan Celta Vigo ve Sevilla'nın da 24 yaşındaki on numara ile ilgilendiği ifade edildi.

    24 yaşındaki oyuncu Rangers ile 92 maça çıktı ve 15 gol, 21 asist yapma başarısı gösterdi.

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