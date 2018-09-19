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"G.Saray'da dün herkes elinden geleni yaptı ama öne çıkan bir numaralı isim olan Ndiaye ne yazık ki ikinci sarıdan kızardı. Hiç de gereği yoktu. Rodrigues ve Nagatomo da sahanın diğer en iyileriydi. Rodrigues G.Saray'ın en önemli hücum silahı olduğunu bir kere daha belgeledi. G.Saray'da hem kadro yapısından hem de Terim'in genel oyun felsefesinden kaynaklanan bir eksiklik var. O da; kontrol futbolunun yetersiz oluşu. Ama günümüz futbolunda buna ihtiyaç var. Bilhassa Avrupa kulvarında."