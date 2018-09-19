Spor yazarları, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçındaki performansını değerlendirdi
19.09.2018 - 11:06 | Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya şampiyonu Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'dan geldi. Spor yazarları, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetleri değerlendirdiler. Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın D Grubu'nda kaç puan toplayacağıyla ilgili büyük bir tahminde bulunurken Serdar Ali Çelikler de sarı-kırmızılıların liderlik mücadelesi vereceğini kaydetti. İşte Türk spor basınından öne çıkan köşe yazıları...
1
1|29
UĞUR MELEKE - HÜRRİYET
"Rusya ve Türkiye, Avrupa’nın baş altı ligleri. Galatasaray ve Lokomotiv de Avrupa’nın baş altı kulüpleri. Belki tarihlerinde hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi yarı finali olmayacak ama Avrupa’nın devleri İstanbul’a ya da Moskova’ya gelirken hep çekinecekler bu seyahatlerden. Bir süre Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalan Galatasaray dün isteğiyle, arzusuyla, coşkusuyla net bir şekilde verdi bu mesajı: İstanbul, hâlâ Avrupa’nın çekinilecek deplasmanlarından biri."
2
2|29
"Dün tam bir Şampiyonlar Ligi akşamı yaşandı TT Arena’da. Devler Ligi tarihinin iki önemli parçası olan iki kulüp, özlemle, iştahla çıkmışlardı savaşmaya. Ve kan-ter-gözyaşı dolu bu savaşın galibi kalite farkıyla temsilcimiz Galatasaray oldu. Bravo Galatasaray. Bravo tekmeye kafa sokan adamlar... Bir kez daha gururlandırdınız bizi."
3
3|29
"KIRMIZININ SEBEBİ BELHANDA"
"Dün dakikalar 41’i gösteriyordu. Galatasaray hücumdaydı ve Belhanda, daha önce sıkça yaptığı gibi sorumsuzca verdi topu rakibine. Faslı’nın artık alıştığımız o top kaybının faturasını, vazgeçmeyip rakibine faul yapmak zorunda kalan ve ilk sarısını gören Ndiaye ödedi. Linnes tekmeye kafa sokarken, Belhanda’nın böyle sorumsuzluk hakkı olmamalı bence."
4
4|29
AHMET ÇAKAR - SABAH:
"Galatasaray alıştığı ligde çok iyi bir başlangıç yaptı. Hem futbol olarak hem de skor olarak çok doyurucu bir sonuçla ayrıldı. Eksikler var mıydı, tabii ki vardı. Özellikle ilk yarının son 15 dakikasında duran toplardan anlamsız pozisyonlar verdiler. Bunlardan biri gol olsa, G.Saray yine kazanırdı ama çok zorlanırdı"
5
5|29
"Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak çok iyi. Yalnız unutulmasın ki Lokomotiv Moskova yaşlı, ağır ve temposuz bir takım. Grubun bence en zayıf halkası. G.Saray'ın ofansif anlamda gerçekten bir problemi yok ama defans oyuncularının ağırlığı ve duran toplarda yapılan hatalar önündeki maçlar için büyük handikap olarak görülüyor. Bir diğer handikap da Porto ile oynanacak maçta Ndiaye gibi G.Saray'ın en fazla yük taşıyan oyuncusunun oynayamayacak olması"
6
6|29
ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH:
"Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk sınavında müthiş seyirci desteğiyle maça çılgın bir başlangıç yaptı. İkinci ve üçüncü bölgedeki etkili takım presi, yüksek tempo, sınırsız enerji ve dikine hızlı ataklar... Devre ortasına kadar Lokomotiv Moskova topa sahip olamazken 2-3 pas dahi yapamıyordu. G.Saray erken bir skor avantajı yakaladı. Bu baskıda ikinci golü de her an bulabilirdi. Ama 21. dakikadan sonra rüzgar terse döndü. İlk organize ileri çıkışında Lokomotiv pozisyon yakaladı. Ardından da devre sonuna kadar kanatları da iyi kullanarak oyunu domine ettiler. 3 kere de önemli pozisyonlar yakaladılar. Bu bölümde G.Saray hücuma hiç çıkamadığı gibi, savunma güvencesini de oluşturamıyordu."
7
7|29
"G.Saray'da dün herkes elinden geleni yaptı ama öne çıkan bir numaralı isim olan Ndiaye ne yazık ki ikinci sarıdan kızardı. Hiç de gereği yoktu. Rodrigues ve Nagatomo da sahanın diğer en iyileriydi. Rodrigues G.Saray'ın en önemli hücum silahı olduğunu bir kere daha belgeledi. G.Saray'da hem kadro yapısından hem de Terim'in genel oyun felsefesinden kaynaklanan bir eksiklik var. O da; kontrol futbolunun yetersiz oluşu. Ama günümüz futbolunda buna ihtiyaç var. Bilhassa Avrupa kulvarında."
8
8|29
LEVENT TÜZEMEN - FOTOMAÇ
"Futbol, akıl ve pozisyon oyunudur. G.Saray enerjisini ekonomik kullanıp doğru bir strateji ve taktik ile L.Moskova'yı yendi. Topa çoğu zaman Rus ekibi hakim oldu, G.Saray ise dikkatli ve akıllı alan savunması yaptı ve sürekli rakibinin eksik kaldığı anları kolladı."
9
9|29
"Ndiaye sahanın en iyisiydi, kaptığı topları akıllı kullanırken ikili mücadeleleri hep kazandı. Ancak sarısı varken 2. sarıdan atılması büyük hataydı. Nagatomo-Rodrigues ikilisi birbirlerini tamamlarken etkili gollük bindirmeler yaptı"
10
10|29
"Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak çok önemliydi. G.Saray akıllı oyununun karşılığını galibiyet olarak aldı. Rodrigues'in golünde Emre Akbaba'nın payı büyüktü. Şut atabilecek pozisyonda topa vurmayıp Rodrigues'e pas verdi. Emre'nin atılan 3 golde de izi vardı. G.Saray'ın baskı yediği kritik anlarda Muslera müthiş kurtarışlar yaptı."
11
11|29
HAKAN ÜNSAL - HÜRRİYET:
"Uzun aradan sonra statta Şampiyonlar Ligi maçı izlemeye gittim. Önce şunu söyleleyim, gerçekten özlemişim. Hatıralar canlandı ve tarihin tekkerürüne şahitlik etme fırsatı doğdu. Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca içi kıpırdamayan, yerinde küçük küçük zıplamayan, ayaklarını sallamayan, kafasını hafifçe yukarı kaldırıp müziğin etkisine girmeyen yoktur"
12
12|29
"Rodrigues’i attığı golde topu aldığı pozisyonda durdurabilecek oyuncu nerdeyse yok. Kısa alandaki çabukluğu, topla ne yapacağının bilinmemesi ve her iki köşeye de vurma becerisi var. Bu golleri çok atar ve bu goller onun Rodrigol adıyla markası olur. Dar alanda geniş alanda, kısa mesfede uzun mesafede, yakından uzaktan her şekilde adam geçen ve gol atabilen Rodrigues, bu sezon her kulvarda yıldız olur."
13
13|29
"EREN DERTSAVAR!"
"Dahası, rakip rahat pas yaparken, orta saha oyuncularının agresif olmayan, ısırmayan hali vardı ve sorunu daha da büyüttü. 60’dan sonra tekrar dengelenen oyun ve Eren’in varlığını nefis golle ağır şekilde hissettirmesi maça noktayı koydu. Eren son maçlarda oyunda etkinliği olmayan, takımı eksik oynatan ama bir şekilde gol atmayı beceren bir görüntüde. Golcüler için sonuç önemlidir ve Eren oyunda olmasa da gol attığı sürece bekleneni vermiş olacak"
14
14|29
"Galatasaray kendi sahasında kolay kolay kaybetmez ve iç sahada kazanacağı maçlar ile gruptan çıkar. Bu net galibiyet gruptaki diğer takımlara da önemli bir mesaj ve 'Gruptan çıkış hesaplarında beni ayrı tutun' demek."
15
15|29
ATTİLA GÖKÇE - MİLLİYET
"Başka bir seviye, başka bir mücadele... Akıl başka, klas başka, maç başka! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sanki sılaya dönüşü yaşadı Galatasaray. Uzun bir aradan sonra alışık olduğu ortama yakışan bir oyun oynadı. Önce golle coştu, sonra rakibinin peşinden koştu. Hatalar yaptı, yüksek tempoya, rakip baskısına karşı zor durumlara düştü... Yine de dayandı"
16
16|29
"Evet, gerçek bir savaş stratejisi uyguladı. Kazanmak için çıktı. Önde basarak başladı oyuna. Çabuk, etkili kanat ataklarıyla rakibini sarstı, şaşırttı. Öyle canlı ve heyecanlı bir başlangıçtı ki bu, taraftarı da aşka getirdi. Ön sağda Emre Akbaba, solda Garry Rodrigues ve ortada Eren’le anormal etkili pozisyonlar yarattılar. Hem ortada, hem de savunmada “büyük takım” efekti yarattı. Dokuzuncu dakikada Emre’nin sağdan sol kanattaki arkadaşı Rodrigues’e attığı top, gecenin asisti olarak alkışlandı."
17
17|29
"Takıma son katılan oyuncu Emre Akbaba’nın dünkü performansına da dikkatinizi çekerim. Her iki ayağını da ustaca kullanıyor. İlk golün asisti, son golde penaltıyı alması, onu yıllarca unutulmayacak bir yıldız parlaklığına taşıyor. Belki de Hagi gibi! Evet, Galatasaray çok iyi bir av yakaladı. Aslanlar gibi..."
18
18|29
MEHMET DEMİRKOL - BEIN SPORTS:
"GALATASARAY NORMAL ŞARTLARDA 11-12 PUAN TOPLAR"
"Emre'nin hakkını vermek lazım. İlk gol öncesinde topu alan o. Serbest vuruşu ve penaltıyı alan o. Galatasaray buralı zaten. Galatasaray buraları seviyor. Gördüğüm kadarıyla taraftar mutlu, Fatih Terim. Skordan değil, burada olmaktan mutlular ve burayı gerçekten seviyorlar, yaşıyorlar."
19
19|29
"Muslera ile Serdar Aziz'in oyunu olmasa ilk yarının sonunda başımıza bela gelebilirdi."
20
20|29
"İkinci yarıda Nagatomo ile Rodrigues de yardıma gelince orta sahada denklik sağlandı. Eren Derdiyok'un da rakip sahada top tutmasıyla birlikte Lokomotiv Moskova'nın ilk yarıdaki baskısı ikinci yarıda yoktu. Sadece kısa bir bölüm ve oyun dengelendi."
21
21|29
"Bana göre maçın yıldızları Ndiaye ve Garry Rodrigues. Garry Rodrigues biraz daha öne çıkıyor. Eren orta sahaya yaklaştıktan sonra denge biraz daha kuruldu. Muslera ve Serdar’ın oyunu olmasa ilk yarının son bölümünde başımıza bir bela gelebilirdi."
22
22|29
"Galatasaray normal şartlarda 11-12 puan toplar. Ndiaye’nin olmaması Porto deplasmanında büyük bir dezavantaj. Porto Galatasaray’ı daha çok zorlayacaktır. Schalke takım olarak henüz çok uyumlu değil."
23
23|29
"Feghouli ilk 3'e girecek ilk oyuncu. Feghouli 18'e giremiyorsa yanmışız. Şu an da en pahalı oyuncu. Nasıl hazır olmaz? Şampiyonlar Ligi'ne bir oyuncu nasıl hazır olmaz? Feghouli'nin altını neden çiziyorum. Feghouli olsa Galatasaray şu baskıyı yemez. Topu tutar, faul alır."
24
24|29
SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK
"Fatih Terim 4. Galatasaray dönemi başladığında "Benim de hayallerim var" dedi. Şampiyonluğun araç olduğunu, amacın Şampiyonlar Ligi'nde başarı olduğunu vurguladı. Şampiyonlar Ligi müziği ile kupa gecesine katıldı. Dün de "Bir şeyi başarmak için önce hayal etmek gerek" dedi. Net olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedeflediğini gösterdi. Şimdi tüm takım taraftarlarına soruyorum, Fatih Terim dışında böyle bir hedef için hayal kurmaya bile cüret edebilecek kaç teknik adamımız var?"
25
25|29
"Kaç teknik adam, Şampiyonlar Ligi ilk maçına akıl almaz bir ön alan baskısı ile başlar? Terim çok ama çok hatalar yapmış birisidir. Büyük facialar yaşamış, yaşatmış insani olarak açıklaması kolay olmayan problemler yaşamış ve yaşatmış olabilir. Ama kabul edelim ki onun hayallerine cüret dahi edemeyeceklere teknik adamlıkta avans verir."
26
26|29
"İnanılmaz bir ön alan baskısı ile başladı Galatasaray. Lokomotiv 3 stoperli 5'li dizilişe 2 de ön libero eklemişti. Terim'in en büyük numarası, hücumcuları prese ikna etmektir. Dün de Belhanda, Akbaba, Rodrigues ve Eren dörtlüsü ile pres yaptırdı. Onlar basınca Serdar ve Donk öne çıkabildi. Böyle olunca 7 defansif oyunculu Moskova, ilk 20 dakika Alanyaspor kadar bile gelemedi Galatasaray'ın üstüne."
27
27|29
"Bu dönemde olağanüstü bir Ndiaye ve harika bir Gary Rodrigues performansı izledik. 20'den sonra yorulma ve oyun merkezini geri çekme anlaşılabilir. Anlayamadığım ve eleştirilecek tek nokta kapılan toplarda hemen kontra denenmesiydi. Oysa ayağa pas yapılıp rakibin temposu düşürülebilirdi. "
28
28|29
"30-45 arası Moskova dominasyonunda gol gelmemesi müthiş mücadele azmi, çizgiden çıkarılan top ve biraz da şansla açıklanabilir. 2. yarıda dan dun vurmadılar. Oyun merkezi yine gerideydi ama pasla çıkmaya çalıştılar. Rakip alana yerleşince de misafir ekibin etkinliği bitti. Eren'in harika golü olmasa da Galatasaray'ın bir gol atacağı belliydi."
29
29|29
"Bu farklı galibiyet dosta güven düşmana korku verecektir. Dahası diğer maçın berabere bitmesi de temsilcimizin işine geldi. Lokomotiv bu grupta sonuncu olacak gibi görünüyor. Galatasaray, Porto ile liderlik mücadelesi verir diye düşünüyorum. Önce hayal edebilen sonra da hayali için çalışan ve oyuncu grubunu bir takım istekleri konusunda ikna eden Terim'i ve oyuncularını kutluyorum."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.