Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Victor Osimhen geri döndü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Victor Osimhen geri döndü!

        Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen kadroya dahil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.09.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da Osimhen geri döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Nijeryalı santrfor, kamp kadrosunda yer aldı.

        Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Ülkesi Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve Konyaspor maçlarında forma giyememişti.

        Victor Osimhen, maç öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

        Mücadele 26 Eylül Cuma saat 20.00'de başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?