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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Kopenhag, liginde kazandı - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Kopenhag, liginde kazandı

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag, liginde konuk ettiği Vejle'yi 2-1 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 23:10 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:10
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        Galatasaray'ın rakiplerinden Kopenhag ligde kazandı
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        Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı Kopenhag, liginde haftayı galibiyetle kapattı.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 65. dakikasında Vejle, German Onugkha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

        Kopenhag, maçın 70. dakikasında Elias Achouri'nin golüyle eşitliği yakalarken, 82. dakikada Muhammed Elyounoussi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Kopenhag, Danimarka SuperLiga'da 12. hafta maçının ardından 26 puanla maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

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