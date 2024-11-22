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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın, Bodrum maçı kamp kadrosu belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın, Bodrum maçı kamp kadrosu belli oldu!

        Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:34
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        G.Saray'ın, Bodrum kadrosu belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi (yarın) deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

        Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bugün maç için Bodrum'a gidecek.

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