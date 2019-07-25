Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mbwanna Samatta'dan flaş açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılıların Radamel Falcao ile birlikte kadroya katmak istediği konuşulan Tanzanyalı futbolcu, Genk Kulübü'ndeki geleceği ile alakalı "Eğer somut bir teklif gelirse dinleriz. Ancak kesinlikle Genk'ten ayrılmak istemiyorum. Genk, bir hapishane değil. Birlikte şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Öyleyse neden ayrılayım ki?" ifadelerini kullandı.

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