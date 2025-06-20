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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın hazırlık programı belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın hazırlık programı belli oldu!

        Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yurt dışı kampını 19-23 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştirecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak. Daha sonra İstanbul'a dönecek olan Cimbom, burada da 2 hazırlık maçı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:11
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        G.Saray'ın hazırlık programı belli oldu!
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        Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.

        Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki hazırlık kampı, 19-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Galatasaray, bu tarihler arasında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı oynayacak.

        4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

        İlk hazırlık maçında 20 Temmuz'da Avusturya Bundesliga takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, ikinci hazırlık müsabakasında ise 23 Temmuz'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yle karşılaşacak.

        Cagliari maçının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına tesislerinde devam edecek sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz'da Fransa temsilcisi Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise İtalya ekibi Lazio'yla RAMS Park'ta karşılaşacak.

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