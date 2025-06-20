Galatasaray'ın hazırlık programı belli oldu! Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yurt dışı kampını 19-23 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştirecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak. Daha sonra İstanbul'a dönecek olan Cimbom, burada da 2 hazırlık maçı yapacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:11 facebook

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