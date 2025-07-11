Galatasaray'ın ilk rakibi Ümraniyespor!

Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek. Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.