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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın ilk rakibi Ümraniyespor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın ilk rakibi Ümraniyespor!

        Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:04
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        G.Saray'ın ilk rakibi Ümraniyespor!
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        Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek. Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.

        Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor.

        Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

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