Galatasaray'ın ispat maçı Tottenham!

Avrupa Ligi’nde şimdiye kadar PAOK ve Elfsborg’u mağlup eden, RFS deplasmanında yol kazası yaşayan Galatasaray ilk ciddi sınavına çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa’da rotasyonlu şekilde üçte üç yapan Tottenham’ı konuk edecek.

Ange Postecoglou hafta sonunda yaptığı açıklamada “Oyunculularım uzun süre sonra ciddi bir Avrupa maçına çıkacak ve keyif alacağız” diyerek 90 dakikanın önemine vurgu yapmıştı.