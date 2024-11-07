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        Galatasaray'ın ispat maçı Tottenham!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ciddi sınavında Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'da futbolcular bu müsabakayı ispat maçı olarak görüyor.

        Giriş: 07.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:15
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        Galatasaray'ın ispat maçı!
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        Avrupa Ligi’nde şimdiye kadar PAOK ve Elfsborg’u mağlup eden, RFS deplasmanında yol kazası yaşayan Galatasaray ilk ciddi sınavına çıkıyor.

        Sarı-kırmızılılar, Avrupa’da rotasyonlu şekilde üçte üç yapan Tottenham’ı konuk edecek.

        Ange Postecoglou hafta sonunda yaptığı açıklamada “Oyunculularım uzun süre sonra ciddi bir Avrupa maçına çıkacak ve keyif alacağız” diyerek 90 dakikanın önemine vurgu yapmıştı.

        Galatasaraylı futbolcular da Tottenham müsabakasını kendilerini ispat fırsatı olarak görüyor.

        Eski takımına karşı oynayacak Davinson Sanchez’in yanı sıra Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz gibi transfer hedefi olan futbolcular maça özel hazırlandı.

        Sarı-kırmızılıların stadında bu akşam birçok devin gözlemcisi bulunacak.

        Yunus Akgün’e İspanya ve Portekiz’den, Barış Alper Yılmaz’a ise Almanya ve İngiltere’den somut ilgi bulunuyor.

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