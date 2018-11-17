Bundesliga 2'de mücadele eden Köln, Anthony Modeste'yi transfer ettiğini açıkladı. Köln'den yapılan açıklamada Modeste ile 2023'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray, Modeste ile yaz döneminde de uzun süre ilgilenmiş ancak Tianjin Quanjian ile olan sıkıntılar nedeniyle transfer gerçekleştirilememişti.

30 yaşındaki golcü oyuncu Çin kariyerinden önce de Köln'de forma giyiyordu.

ARMIN VEH: 'SORUNU ÇÖZEBİLECEĞİMİZİ FARK ETTİK'

Köln Teknik Direktörü Armin Veh de transferle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Çin kulübü ile sorunlu bir şekilde yollarını ayıran Modeste hakkında konuşan Veh, ''Moedste ile birkaç haftadır görüşüyorduk. Sözleşme sorununu çözebileceğimizi fark ettik ve kısa sürede bu transferi çözüme kavuşturduk'' ifadelerini kullandı.

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