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Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Lider Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla birlikte ligde geri dönüyor. Son 16 resmi maçını da kazanan sarı-kırmızılılar rekor için sahaya çıkıyor. Galatasaray, Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa karşısında 3 puana uzanarak Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftada maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkarmak istiyor. Nicolo Zaniolo ve Fernando Muslera'nın durumları maç saatine yaklaşırken netleşirken Okan Buruk da ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi son gelişmeler

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  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

     

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    ZANIOLO SİFTAHI YAPACAK

    Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    İtalya'nın Roma takımından 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusunun form durumunun iyi olduğunu düşünen Okan Buruk, Zaniolo'yu ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor. 

     

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    MUSLERA'DAN İYİ HABER

    Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek. Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    Dün gerçekleştirilen son çalışmaya da katılan tecrübeli kaleci, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi koruyacak. Uruguaylı file bekçisi için kararı Buruk'un maç saatinde vereceği öğrenildi.
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    MERTENS EKSİK

    Galatasaray'da iki futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak. Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    MUHTEMEL 11

    MUSLERA (OKAN)
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    SACHA BOEY

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    VICTOR NELSSON

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    ABDÜLKERİM BARDAKCI
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    KAZIMCAN KARATAŞ

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    LUCAS TORREIRA

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    SERGIO OLIVEIRA

     
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    YUNUS AKGÜN
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    NICOLO ZANIOLO
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    KEREM AKTÜRKOĞLU
  • Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

    MAURO ICARDI

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