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Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

Galatasaray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu tesislerin çocuklara ve torunlara bırakacakları en önemli miraslarından birisi olacağını söyledi.

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  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Galatasaray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı.
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine, kulüp başkanı Dursun Özbek, eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski teknik direktörler, sarı-kırmızılı eski ve mevcut sporcular ile camianın önde gelen isimleri katıldı.
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Toplam 130 dönümlük alan üzerine kurulacak tesislerde futbol A takımı ve altyapıya hizmet verecek 2 bina ile 6 saha yer alacak.
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Törende konuşan Dursun Özbek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı değildir, aynı zamanda Türk milletini ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden, bugün gençlere armağan edilmiştir." dedi.
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Galatasaray'ın tarihi boyunca bu genç, ilerici fikirlerin doğduğu ve bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olduğunu vurgulayan Özbek, şunları söyledi: 
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    "Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler, işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenme hedefi işte tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı kutlarken, başka bir heyecanı daha yaşıyoruz. 
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Kurucularımızın koyduğu hedefle ilerlediğimiz yolda yeni adımında Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay Tesisleri temel atma töreninde siz değerli üyelerimizle birlikteyiz. Buradan tesisimize adını vermiş "Taçsız Kral"ımız Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anıyorum."
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Dursun Özbek, tesislerin temel atma törenini 22 Şubat'ta yapmayı planladıklarını ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bunu ertelediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    "Gördüğünüz üzere inşaat ilerledi. Tesisimizde binalar yükselmeye başlamış durumda. Cumhuriyet'imizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacaktır. Burası, Galatasaray'ımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği pırıl pırıl geleceği olacaktır. Gençlerimiz burada en modern koşullarda sadece sahip oldukları yetenekleri geliştirmeyecekler, aynı zamanda Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan, iyi sporcu olarak yetişeceklerdir. Bu, Galatasaray'ın ülkesine olan borcudur. 
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Galatasaray; şanlı geçmişiyle, başarılarıyla, Cumhuriyet'in en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Cumhuriyet'in yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Bu yeni tesis ve diğer projelerimizle en önemlisi de genç fikirlerimizle Galatasaray'ımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktaracağız. Onun gençlerle ilgili bir sözü bizim için çok değerlidir. 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' demiş. Bizim de ümidimiz gençliktedir."
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Dursun Özbek, projede emeği geçenlere ve temel atma törenine katılanlara teşekkür etti.
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Törende daha sonra kürsüye çıkan eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas da birer konuşma yaptı.
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    TERİM: BU FORMA ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDUDUR

    Törene katılan Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılın formanın kendileri için anlamına değinerek, şöyle konuştu:
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    "Formayı elinize aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, büyüklüğünü, gerek futbolculuğumuzda gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin guru kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur. Hasnun Galip'ten, Ali Sami Yen'den başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz, Florya'da Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Orada yetişen evlatlarımızın giydiği formalarla da Galatasaray çok büyük başarılara imza atmıştır. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyet'e layık, bugünün 19 Mayıs'ının mana ve önemini iyice hissetmiş, bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir."
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

    Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray Kulübü için imzaladığı portrenin bir kopyası, Galatasaray Lisesi bahçesindeki saha, Ali Sami Yen Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden alınan çim parçaları, Galatasaray'ın ilk forması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında giydiği forma ile kulüp başkanlarının imzaladığı mektup, hazırlanan zaman kapsülüne konularak müzeye kaldırıldı.
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi
  • Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

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