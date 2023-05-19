"Formayı elinize aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, büyüklüğünü, gerek futbolculuğumuzda gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin guru kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur. Hasnun Galip'ten, Ali Sami Yen'den başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz, Florya'da Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Orada yetişen evlatlarımızın giydiği formalarla da Galatasaray çok büyük başarılara imza atmıştır. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyet'e layık, bugünün 19 Mayıs'ının mana ve önemini iyice hissetmiş, bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir."