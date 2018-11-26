Galatasaray'dan Seleznyov hamlesi

Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmayan Galatasaray, santrfor rotasyonunda sıkıntı yaşaması sonrasında Ocak ayını dört gözle beklemeye başladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu iki golcüyle güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, takviye çalışmalarına haftalar öncesinden başlamıştı. Akhisar'dan dün de flaş bir karar geldi. Daha önce Aslan'ın gündemine gelen Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

PLAN HAZIR

Fanatik'in haberine göre; Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle bonservissiz ya da maliyeti düşük isimleri listesine alan Cim Bom, sezon sonunda Ege ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için harekete geçecek. Şimdiden transfer planını hazırlayan Galatasaray, Seleznov'a karşılık, geçen sezon Akhisar formasıyla 7 gol, 9 asistlik performans sergileyen Muğdat'ı eski takımına önermeyi planlıyor.

ŞANS BULAMIYOR

Sezon başında Sarı-Kırmızılı renklere imza atan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Muğdat, ilk 12 haftalık periyotta yalnızca 136 dakika görev yaptı. Henüz neden kadro dışı bırakıldığı açıklanmayan Seleznov ise bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

CİMBOM'U BOŞ GEÇMİYOR

Ülkemizde önce Karabükspor ardından ise Akhisar formasıyla kariyerine devam eden Seleznov, Aslan'ı boş geçmiyor... Bu zamana kadar Galatasaray'a karşı 6 kez rakip olan Ukraynalı golcü, Sarı-Kırmızılı fileleri tam 6 kez sarsmayı başarırken, 1 de asist yaptı.

33 yaşındaki futbolcu, Akhisar formasıyla geçen sezon Türkiye Kupası Yarı Final maçlarında 2 gol kaydetmiş ve Cim Bom'u adeta kupanın dışına itmişi.

Seleznov bu sezon başında oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray ağlarına 1 gol göndermiş ve Akhisar'ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu.

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