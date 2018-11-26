Galatasaray'dan Seleznyov hamlesi

Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmayan Galatasaray, santrfor rotasyonunda sıkıntı yaşaması sonrasında Ocak ayını dört gözle beklemeye başladı.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu iki golcüyle güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, takviye çalışmalarına haftalar öncesinden başlamıştı. Akhisar'dan dün de flaş bir karar geldi. Daha önce Aslan'ın gündemine gelen Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
PLAN HAZIR
Fanatik'in haberine göre; Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle bonservissiz ya da maliyeti düşük isimleri listesine alan Cim Bom, sezon sonunda Ege ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için harekete geçecek. Şimdiden transfer planını hazırlayan Galatasaray, Seleznov'a karşılık, geçen sezon Akhisar formasıyla 7 gol, 9 asistlik performans sergileyen Muğdat'ı eski takımına önermeyi planlıyor.
ŞANS BULAMIYOR
Sezon başında Sarı-Kırmızılı renklere imza atan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Muğdat, ilk 12 haftalık periyotta yalnızca 136 dakika görev yaptı. Henüz neden kadro dışı bırakıldığı açıklanmayan Seleznov ise bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
CİMBOM'U BOŞ GEÇMİYOR
Ülkemizde önce Karabükspor ardından ise Akhisar formasıyla kariyerine devam eden Seleznov, Aslan'ı boş geçmiyor... Bu zamana kadar Galatasaray'a karşı 6 kez rakip olan Ukraynalı golcü, Sarı-Kırmızılı fileleri tam 6 kez sarsmayı başarırken, 1 de asist yaptı.
33 yaşındaki futbolcu, Akhisar formasıyla geçen sezon Türkiye Kupası Yarı Final maçlarında 2 gol kaydetmiş ve Cim Bom'u adeta kupanın dışına itmişi.
Seleznov bu sezon başında oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray ağlarına 1 gol göndermiş ve Akhisar'ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.