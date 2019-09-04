Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grup'ta Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte mücadele edeceği PSG'nin Devler Ligi kadrosu belli oldu.
PSG'nin kadrosu şöyle:
KALECİLER: Navas, Rico
SAVUNMA: Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa
ORTASAHA: Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye
FORVET: Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting
Galatasaray PSG ile 1 Ekim Salı günü TSİ 22.00'da İstanbul'da, 11 Aralık Çarşamba TSİ 23.00'da ise deplasmanda karşılaşacak.
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