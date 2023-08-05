Galatasaray'ın rakibi selle boğuşuyor: Lübliyana'da olağanüstü hal ilan edildi!
Galatasaray'ın salı günü deplasmanda karşılaşacağı Olimpija Ljubliana sel felaketiyle boğuşuyor! Slovenya'nın genelinde şiddetli yağış sonucu sel oluşurken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı; Alman basınına göre üç kişi hayatını kaybetti! Maçın oynanacağı başkent Lübliyana'da ise olağanüstü hal ilan edildi!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana sel felaketiyle boğuşuyor!
Ülke genelinde şiddetli yağış sonucu oluşan selde birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Slovenya'nın kuzeyindeki Kamnik kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 kişi öldü.
Slovenya Çevre Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışın sele sebep olduğu ve yağışların etkisini korumasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edildiği kaydedilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.
MAÇLAR ERTELENDİ
Galatasaray'ın rakibi Olimpija Ljubljana'nın dün oynaması gereken maç da ertelendi.
Radomlje ile deplasmanda karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana'dan yapılan açıklamada ligin 3. haftasındaki tüm maçların iptal edildiği, oyuncuların selden etkilenen herkesle birlikte dayanışma içinde olduğu belirtildi.
SAVUNMA BAKANI: BU DURUM ÇOK CİDDİ
Ülkenin Savunma Bakanı Marjan Sarec afete dair açıklama yaparken "Durum ciddi" ifadelerini kullandı.
Bir diğer yetkili Srecko Destan ise "Bazı bölgelerin dış dünyayla irtibatı kesildi, iletişim kuramıyoruz" açıklamasında bulundu.
Başkent Lübliyana'nın yakınlarındaki Skofja Loka'da evler sular altında kalırken yollar da su basması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Lübliyana'nın 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir fabrika da, binanın tamamen su basması nedeniyle tahliye edildi.
İşte Slovenya'dan görüntüler...