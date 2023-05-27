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Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular

Galatasaray forması giyen Sacha Boey’a İngiltere’den bir teklif daha geldi! Brighton & Hove Albion da Fransız sağ bek için harekete geçerken sarı-kırmızılılar, Arsenal'in teklifini geri çevirdi! İtalyan basını, Galatasaray'ın Boey için istediği rakamı duyurdu

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  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in talipleri artıyor! Arsenal geçen günlerde sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur'a ilk teklifini iletirken Premier Lig'den bir talip daha çıktı.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Arsenal'den sonra Brighton da Sacha Boey için harekete geçmiş durumda!
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    İngiltere'de bulunan Erden Timur ve kurmaylarıyla masaya oturan Brighton yetkililerinin Arsenal'den daha yüksek bir rakamı Galatasaray'a teklif ettiği belirtildi. 
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

    Diğer yandan ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın Sacha Boey için beklediği bonservis bedeli de netleşti.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Sarı-kırmızılı takımdaki yöneticilerin Londra'ya görüşme için gittiği belirtilen haberde, 22 yaşındaki Boey için Galatasaray'ın bonservis olarak 25 milyon Euro istediğini yazıldı.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    ARSENAL, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İZLEMİŞTİ

    Habertürk, Londra temsilcisinin 22 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için gözlemci görevlendirdiğini o tarihde duyururken Sacha Boey da performansıyla tam not aldı!
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Fransız futbolcuyu sadece Arsenal'in değil birçok kulübün yerinde izlediği öğrenilirken özellikle Fransız kulüplerinin 22 yaşındaki sağ beke ilgi gösterdiği belirtildi.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    DEVRE ARASI DA İSTENMİŞTİ

    Sarı-kırmızılılar adına ilk yarının yıldızlarından olan Sacha Boey'a devre arasında da transfer teklifleri geldi. Fransız oyuncuyu özellikle Portekiz ve İtalya'dan kulüpler yakın takipteydi.

     
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Udinese 7 milyon Euro gibi bir teklif yaparken Galatasaray bu teklifi reddetti.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Portekiz'den Sporting ise önce 10, daha sonra 12 milyon Euro'luk bir teklif yaparken sarı-kırmızılılar bu durumu değerlendirmeye aldı.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Teknik direktör Okan Buruk devre arasında ilk 11'ini bozmak istemediğini yönetim kanadına iletince sarı-kırmızılı idareciler de bu teklifi kibarca geri çevirdi.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Galatasaraylı yöneticiler, şampiyonluk yolunda böyle değerli bir oyuncuyu kaybetmenin bedelinin ağır olabileceğini düşünmenin yanı sıra şampiyonluk durumunda Boey'un değerini de artıracağını düşündü.

     
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Sacha Boey, Galatasaray'a 2021-22 sezonun sonunda 1.15 milyon Euro'ya Fransız ekibi Rennes'ten kadroya katılmıştı.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

    Bu sezon çıktığı 29 lig maçında Boey takımına 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor

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