        Galatasaray'ın Süper Kupa kafilesinde 5 eksik! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa yarı final maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılıların Gaziantep kafilesinde 5 eksik bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 17:39 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:39
        G.Saray'da Süper Kupa öncesi 5 eksik!
        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.

        Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

