        Galatasaray'ın Thiago Almada transferindeki rakibi Juventus - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Thiago Almada transferindeki rakibi Juventus

        Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada'yı kadrosuna katarak takımdaki rekabeti arttırmak istiyor. Öte yandan İtalyan ekibi Juventus da Arjantinli sol kanat oyuncusuna talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Almada transferinde G.Saray'a dev rakip!

        Sezon başında Brezilya temsilcisi Botafogo'dan İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tutan sol kanat oyuncusu Thiago Almada, gelecek sene başka bir takımda oynayabilir.

        Atleticp Madrid, yaz transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuya yüksek teklif gelmesi durumunda yolları ayırmayı düşünüyor.

        GALATASARAY'IN TRANSFERDEKİ RAKİBİ JUVENTUS

        Fichajes'te yer alan habere göre, ara transfer döneminde de Almada ile ilgilenen Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuya ilgisi devam ediyor. Juventus da Almada'nın durumunu takip ediyor.

        KAPIYI 25 MİLYON EURO'DAN AÇACAKLAR

        Atletico Madrid, son dönemde teknik direktör Diego Simeone'nin planları arasında yer almayan Arjantinli futbolcudan 21 milyon euro'luk yatırımını karşılamak istiyor. İspanyol ekibi, Thiago Almada için 25 milyon euro değerinde bonservis belirledi.

        10 numara ile birlikte kanatlarda da görev alabilen Almada, bu sezon Atletico Madrid'de 30 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

