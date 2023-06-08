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Galatasaray'ın transferdeki sırrı karakter analizinde

Spor Toto Süper Lig'de üç yıl aranın ardından şampiyonluğa uzanan Galatasaray transferdeki isabet oranıyla göz kamaştırdı. Geçen sezon 13. olan takımı ayağa kaldıran Dursun Özbek ve yönetiminde futbol Erden Timur'a emanet edilirken Timur ve kurmayları, transferde ince eleyip sık dokuması ve karakter analiziyle başarıya ulaştı

Galatasaray'ın transferdeki sırrı karakter analizinde yatıyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdikten sonra değişime giden Galatasaray yenilenen yüzüyle şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Sarı-kırmızılılar dipten zirveye büyük ölçüde transferdeki yüksek isabet oranıyla tırmandı.

Hem idari hem sportif açıdan beklentilerin çok uzağında geçen sezonun ardından Dursun Özbek, diğer bir başkan adayı Metin Öztürk'le birleşip başkanlığa seçilirken futbolu ise Erden Timur'a emanet etti. Timur, futbol direktörü Cenk Ergün ve sarı-kırmızılıların tecrübeli profesyonelleriyle kolları sıvayarak yepyeni bir kadro kurdu.

ÜST DÜZEY VERİM ALINDI

Geçen sezonki kadroyu büyük ölçüde değiştiren Galatasaray, yeni transferlerin çoğundan üst düzey verim aldı. Sezon başında transfer edilen Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ilk 11'in değişmez isimleri olurken, Leo Dubois, Juan Mata, Fredrik Midtsjö ve Kazımcan Karataş da görev aldıkları sürelerde sarı-kırmızılı formayı başarılı bir şekilde terletti.

DEVRE ARASINDA DA NOKTA ATIŞ

Devre arasında alınan Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Samuel Adekugbe de görev aldıkları maçlarda sarı-kırmızılı ekibe önemli katkı sağladı.

TİMUR'UN SIRRI: KARAKTER ANALİZİ

Galatasaray'da yaz aylarında göreve geldiği günlerden bu yana az ama öz konuşan Timur'un başarısının sırrı da karakter analizinde yatıyor. Göreve geldiği ilk günlerde Galatasaray'ın yerinin Avrupa olduğunu vurgulayan Timur, buna göre bir kadro kurmayı hedeflerken transferde de hem uluslararası şirketlerden destek aldı, hem de kulübün 10 yıllık tecrübesi bulunan profesyonellere güvendi.

GEÇMİŞLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Yeni yönetimin göreve başlamasının haziran ortasını bulması nedeniyle transferde geç kalan Galatasaray'da Timur ve kurmayları yoğun yaz ayları geçirdi. Uluslararası şirketten veri desteği alan Galatasaray transferde en çok karakter kriterine dikkat etti. Yapay zeka yardımıyla potansiyel transferlerin geçmişlerini didik didik eden Galatasaraylı yetkililer, bazı anahtar kelime filtrelemeleriyle oyuncuların profillerini oluşturdu.

Başarının Florya'da ayrılıktan ziyade birliktelikten geçtiğini düşünen Galatasaraylı yetkililer, transferde de buna göre hareket etti. Potansiyel takviyelerin geçmişlerinde takım arkadaşlarıyla uyumları, teknik direktör ve kulüp personelleriyle ilişkilerini mercek altına alan sarı-kırmızılılar, adımlarını da 'olumlu rapor'lara göre attı. Muhtemel transferlerin hemen hemen hepsinde onlarca sayfalık raporlar çıkaran Galatasaray, 'olumsuz' geri dönüşlerde ise transferde vazgeçti.

YABANCILAR İLE YERLİLER KAYNAŞTI

Galatasaray'da Lucas Torreira, Dries Mertens ve Sergio Oliveira takıma Icardi ve Mata'ya göre daha erken katılırken daha ilk günden takım ile uyum sağlamayı başardı. Tecrübeleriyle takıma saha içinde olduğu kadar saha dışında da katkı sağlayan bu oyunculardan özellikle Mertens, Kerem ve Yunus gibi genç yıldızlar ile direkt bağ kurdu. Gomis ve Muslera'nın da takımda 'çimento' görevi görmesiyle birlikte Florya'da aile ortamı da yakalandı.

KİMYA TUTTU

Icardi ve Mata da takıma katıldıkları ilk günden bu yana hem personelin hem de oyuncuların büyük saygısını kazandı. Galatasaray'a egolarını bir kenara bırakarak gelen bu yıldızların yol göstericiliği ile takımda kimya tutarken Okan Buruk'un kadroda uyum yakalamasıyla başarı geldi. Yıldızlar arasında üst düzey antrenman performansı sergileyen oyuncuların tercih edilmesi de kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.

KULÜBEDE OTURANLAR DA SORUN ÇIKARMADI

Galatasaray'ın yıldızlarla dolu kadrosunda ilk 11'e girmekte zorlanan oyuncuların gösterdiği duruş da şampiyonluk yolundaki kilometre taşlarından biriydi. Yaz kampına katılmamasına rağmen ilk 11'in değişilmezi olan Sacha Boey'in gerisinde kalan Leo Dubois gerek sol bek gerek sağ bekte fırsat bekledi, forma şansı geldiğinde de görevini eksiksiz yerine getirdi.

Takıma devre arasında katılan Nicolo Zaniolo da maç temposundan uzak olması sonrasında ilk 11'e girmekte zorlanırken forma sırasının kendisine gelmesini bekledi. Şampiyonluğun ardından açıklamalar yapan İtalyan yıldız "Geldiğimde kondisyonum iyi değildi ve kazanan takımın bozulmaması konusunda hocaya katılıyorum" sözleriyle bir anlamda takımdaki havayı da özetledi.

TEKNİK HEYETLE DİRSEK DİRSEĞE ÇALIŞTILAR

Galatasaray'ı başarıya taşıyan unsurlarından diğer biri ise tecrübeli futbolcuların teknik heyetle yaptığı istişareler oldu. Okan Buruk, İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez başta olmak üzere taktiksel konuları istişare eden bu oyuncular, analiz ekibiyle de her maç öncesinde rakibe dair bilgiler alırken kendi fikirlerini de iletti. Fikir alış-verişinde bulunan ve tecrübelerini de konuşturan bu oyuncular takıma 90 dakika dışında da katkı sağladı.

TUTUNAMAYANLAR AZDI

Galatasaray'ın sezon öncesinde aldığı Haris Seferovic bekleneni veremediği için devre arasında gönderilirken, genç oyuncular Yusuf Demir ve Mathias Ross ise fazla forma şansı bulamadı.

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