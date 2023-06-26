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Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bir dizi görüşme yapmak için yurt dışına çıkarken transferde bir iddia da İtalya'dan geldi. İtalyan basını Galatasaray'ın Leandro Paredes'le anlaştığını duyurdu

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  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    Galatasaray transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yurt dışına bir dizi transfer görüşmesi için çıkarken bir iddia da İtalya'dan geldi.
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Leandro Paredes ile anlaşma sağladığını öne sürdü.

     
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    Haberin detayında; Galatasaray'ın Arjantinli yıldız ile 2.5 milyon Euro ücretten 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    Paredes'in sarı-kırmızılılar ile PSG arasındaki pazarlıkların kapanmasını beklediği öne sürüldü.
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    LUCAS TORREIRA DETAYI

    Galatasaray'ın Paredes'i aldıktan sonra Lucas Torreira'yı da Lazio'ya satabileceği belirtildi. 
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    Galatasaray'ın bu konuda tok satıcı olduğu ancak Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin de Luca Torreira'yı çok istediği vurgulandı.
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    MENAJERİ KONUŞTU: LAZIO İLE GÖRÜŞECEĞİM

    Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur da "Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon en parlak şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın Lucas'ı satılığa çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans sergileyerek tüm hedeflerine kolayca ulaştı. Gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüple resmi bir randevum var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas, İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak, çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş, iştir. Bu randevuyu kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

     
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    28 yaşındaki Leandro Paredes, Boca Juniors formasıyla profesyonel oldu. 2014'te Roma'ya toplam 6.25 milyon euro'luk bir paketle transfer olan Paredes, 2017'de 23 milyon euro karşılığı Zenit'e geçti.
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

    PSG, Paredes'i Ocak 2019'da 40 milyon euro ücret ödeyerek transfer etti. Arjantinli ön libero, geçen sezonu ise Juventus'ta kiralık olarak geçirdi ve 39 resmi maça çıktı.
  • Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: Leandro Paredes tamam!

     Leandro Paredes, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takım kadrosunda yer aldı.

     

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